Eski başkan Adil Gevrek, hakkındaki iddialara yanıt verdi

Yeni Malatyaspor Kulübü eski başkanı Adil Gevrek, sarı-siyahlı kulübün basın sözcüsü Ramazan Yeşiloava'nın kendisiyle ilgili ‘Youssouf Ndayishimiye'nin transfer ücretini kendi şirket hesabına yatırdı' iddiasına yanıt verdi.

“Talihsiz ve mesnetsiz açıklama beni derinden üzmüştür”

Yeni Malatyaspor başkanlığı süresince güzel işlere imza attıklarını belirten Gevrek, “Yeni Malatyaspor'daki başkanlığım süresince Malatya'da sönmüş futbol ateşinin yeniden parlatmak için çaba gösterdik ve Allah'a şükür kimsenin kapısına gidip dilenmeden güzel işlere imza attık. Bu sezonun başında yeni yönetime hayırlı olsun dileklerimizi ilettik ve her zaman yanlarında olduğumu söyledim. Yanlarında olduğumu da somut olarak gösterdim. Fakat son yapılan talihsiz ve mesnetsiz açıklama beni derinden üzmüştür. O açıklamanın hemen ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman ile yaptığım görüşmede kendisi bana basın açıklamasından haberinin olmadığını, durumun düzeltilmesi için kulüp olarak bir açıklama yapacaklarını söylemişti. Ben de bu yönde bir düzeltme açıklaması yapılacağı için sessizliğimi korumuş, herhangi bir tatsız atışmaya mahal vermemek üzere susmuştum. Fakat gelinen süreçte bu açıklamanın şahsıma kamuoyunda ciddi zarar verdiği gerçeğini göz önüne alarak, bir açıklama yapma zorunluluğunun doğduğuna inanıyorum. Bu anlamda hala o açıklamayı bekliyorum. Önümüzdeki günlerde geniş çerçeveli bir basın toplantısı düzenleyerek tüm gerçekleri ve yaşananları değerli Malatyalılar ve kamuoyu ile paylaşacağımı belirtmek isterim” diye konuştu.