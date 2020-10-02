Eski başkan Akyüz, koronaya yenildi

Malatya'nın Hekimhan İlçesi eski belediye başkanı Ali Akyüz, Covid-19 virüsünden vefat etti.

Hekimhan İlçesi Belediye Başkanlığı görevini 20 yıl süreyle yapan Ali Akyüz (80), yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Karabulut baş sağlığı mesajı yayımladı

Öte yandan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitenin Battalgazi Kampüsüne Hekimhan'daki Osmanlı eseri Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin aynı mimari ve yapısal özelliklerini taşıyan cami yaptıran hayırsever insan Ali Akyüz'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut yayınladığı taziye mesajında, “Üniversitemiz Battalgazi Yerleşkesine Hekimhan ilçesindeki Osmanlı eseri Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin aynı mimari ve yapısal özelliklerini taşıyan Ali Akyüz Camii ile Şadırvan yaptıran Hekimhan eski belediye başkanı ve kanaat önderi, hayırsever işadamı Ali Akyüz ‘ün, Ali Amcamızın rahatsızlığı nedeniyle vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Üniversitemizin bir ferdini, bir gönüllü destekçisini kaybettik. Ali amcamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hekimhan halkına başsağlığı diliyorum. Üniversitemize rektör olarak atanıp göreve başladığımda, ‘Ben Rahmetli Özal'ı çok seviyorum. Onun adının taşıdığı üniversitemize, Hekimhan'ımızdaki Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin bir benzerini yaptırmak istiyorum.' şeklindeki teklifle gelmişti. Caminin yerinin belirlenmesi ve temelinin atılması, yapılması ile hastalanıp hastaneye kaldırılana kadar üniversitemizde caminin inşaatının her anını takip etmiştir. Üniversite personelimiz sabah mesaiye başladığında Ali amcamızı cami inşaatının başında görüyordu. Vefatı bizleri derinden üzmüştür” İfadelerine yer verdi.