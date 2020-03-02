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Eski eşi tarafından evinde ölü bulundu

Malatya’da bir kişi ayrıldığı eşi tarafından evde ölü olarak bulundu.

Malatya'da bir kişi ayrıldığı eşi tarafından evde ölü olarak bulundu.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen ve il dışında bulunduğu zannedilen E.B.'nin Keşif Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın son katındaki evinde ışıkları gören ayrıldığı eşi kontrol etmek amacıyla eve girdiğinde E.B.'yi doğalgaz borusuna iple asılı halde buldu.112'ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.


Polis ekiplerinin intihar şüphesi üzerinde durduğu olayla ilgili inceleme başlatılırken, E.B.'nin cenazesi Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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