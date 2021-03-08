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Eski görevine tekrar atandı

Malatya’nın Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tekrar Hasan Yay atandı.

Malatya'nın Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tekrar Hasan Yay atandı. Yay, görev yaptığı yerde 2. kez çalışacak.


Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü sürdürürken 6 ay önce Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine atanan Hasan Yay, yeniden Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tayini çıktı.


Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bugün görevi Veysel Kuşu 'dan devir alan Hasan Yay, yeniden Arguvan'da görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi. Birçok il ve ilçelerde,okullarda görev yaptığını belirten Yay, “İkinci kez aynı göreve başladım. Destek olanlara, güvenenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Hedefim daha çok proje üretmek, ilçemize eğitim çıtasını yükseltmektir” ifadelerini kullandı.

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