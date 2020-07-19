İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski makamına bu kez ziyaretçi olarak geldi

Ankara Valisi Vasip Şahin, eski makamına 6 yıl sonra bu kez ziyaretçi olarak geldi.


Ankara Valisi Vasip Şahin, Malatya Valisi Aydın Baruş'a nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik Makamında bir süre karşılıklı yapılan sohbetin ardından ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, Vali Şahin'i Malatya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.


Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Şahin, 2012-2014 yılları arasında görev yaptığı Malatya'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.