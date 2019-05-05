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Eski Malatya sosyal ve kültürel yardımlaşma derneği kuruldu

Eski Malatya sosyal ve kültürel yardımlaşma derneği kuruldu.

Malatya dernekler masasında belgeleri alan eski Malatya aşkı grubu yönetim kurulu başkanı Nedim ulubaba yaptığı açıklamada eski Malatya'da ilk defa böyle bir yardımlaşma derneği kuruyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Çok büyük projelerimiz var, bu projeleri en kısa zamanda hayata geçirmeye çalışacağız. Bundan öncede arkadaşlarımızla birlikte sosyal medyada Eski Malatya aşk gurubu kurduk. Yaklaşık 20000 üyeye sahip olduk.Grup üyesi olan arkadaşlarımızın isteği doğrultusunda dernek aşamasına geçtik ve derneğimizi kurduk. Bu vesileyle gurup üyelerimizin bize vermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha büyük bir çalışma içerisinde olacağız” dedi.


Aşk grubu üyeleri şu isimlerden oluşuyor:


"Nedim Ulubaba, Mahire kaya Semiray Aktaş Fahriye Çobanoğlu ,Sultan İşler,Osman Güllü Suat Güventürk,Vahap Akkoç , Şenol Karaduman."

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