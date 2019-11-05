Eski Malatya'ya Yeni Meydan

Eski Malatya'daki eski belediye binasının yıkım çalışmaları, Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü şekilde devam ediyor. Yıkım çalışmalarını çevresinde incelemelerde bulunan Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Eskimalatya'yı güzel bir meydana kavuşturacaklarını söyledi.

Yıkım sürecinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in kendilerini mağdur etmediklerini belirten esnaf Muhsin Yılmaz, “Ben yıllardan beri burada kasaplık yapıyorum. Kasaplık benim dede mesleğim, baba mesleğim üçüncü kuşağım. Osman Güder başkanımdan Allah razı olsun. Eski belediye binasında gözle görülür büyük ve derin çatlaklar vardı. Osman Güder başkanım ekiplerle birlikte bizzat kendisi bu binada incelemelerde bulundu. Sağ olsun kendisi bizi mağdur etmedi. Tüm esnaflara bu süreçte yardımcı oldu. Binanın yıkım kararı çıktıktan sonra bizlere yeni mekanlar yapmanın gayreti içerisine girdi. Burası yıkılırsa çok güzel açık bir meydan olur. Battalgazi halkı adına kendisine sonsuz şükranlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

Bir başka esnaf Hüseyin Özata ise Eskimalatya'nın güzel bir meydana kavuşmasını temenni ettiklerini vurgulayarak, “Bizim şuan kaldığımız bina yıkılacak. Eskimalatya güzel bir meydana kavuşacak. Osman Güder başkanımızdan Allah razı olsun. Bize yeniden bir mekan yapacak. Başkanımızın düşünceleri ve projeleri çok güzel. İnşallah bu projelerini bir bir hayatı geçirir. Osman Başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Eskimalatya muhtarı Nafiz Sayın da, Başkan Osman Güder'in tarihe büyük önem verdiğini belirterek, “Üzerinde bulunduğumu meydan Alacakapı Cumhuriyet Meydanı. Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin güzide yaşandığı bir nokta. Belediye binasının yıkılması nedeniyle meydanımız açılacak. Projesini Osman Güder başkanımız açıkladı. Bununla birlikte eski Kaymakamlık binasını da Osman Güder başkanımız düzenleyeceğini ve yapımı devam eden camimizde biterse, burada bulunan eski caminin de kalkmasıyla inşallah 14 dönüm arazi üzerinde yeni yeşil bir meydan düzenlemesi yapılacak. Kendisine güveniyoruz, inanıyoruz ve inancımız sonsuz. Buradaki esnaf kardeşlerimiz ile yapmış olduğumuz istişarelerden sonra esnafı mağdur etmeyeceği sözünü de verdi. Geçicide olsa Anıtlar Kurulu ile istişare ederek, bir yer yapılacağını teyit etti. Osman Güder başkanımız tarihi dokuya, tarihe büyük önem veren bir belediye başkanımız. Burası Arslantepe ile beraber güzel bir turizm yeri olacak. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Eskimalatya'yı güzel bir meydana kavuşturacaklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediye binamızın da fiziki koşulların şuan elverişli olmaması, yani kısacası bir deprem anında yıkılacak bir duruma gelmiş olması, buradaki esnaflarımız ile yapılan görüşmelerin ardından hayati tehlikelerin yaşayabileceği ve bu binanın kısa süre içinde yıkılması gerektiğini söyledik. Onlarda böyle bir tehlike varsa eğer burayı boşaltacaklarını bizlere ilettiler. 15 gün öncede burayı boşalttılar. Belediye binamızın geri kısmında sur duvarımız var. Bu sur duvarını açığa çıkarmamız gerekiyor. Binamızın yıkım işlemini gerçekleştirmek için Anıtlar Kurulundan izin almamız gerekiyordu. Sivas'a göndermiş olduğumuz ilgili başkan yardımcılarımız gerekli girişimler neticesinde buranın Müze müdürlüğünün gözetiminde yıkılması kararlaştırıldı. Arkadaşlarımız şuan yıkım çalışmalarını kontrollü şekilde gerçekleştiriyor. Eski belediye binamız yıkıldığında bu alanı daha da güzelleştirme adına güzel çalışmalarımız olacak. Deprem açısından yine sıkıntıları mevcut olan Kaymakamlığımızın bulunduğu binayı da İnşallah ileriki süreçte yıkmayı düşünüyoruz. Eski Malatya bir turizm bölgesi. Özellikle ulusal ve uluslararası bağlamda ki insanlarımızı bu alana çekmek istiyoruz. Bu alanın nezih gezilebilir, oturulabilir ferah bir mekana kavuşması lazım. İnşallah orayı da yıkarak güzel bir alanı 3-4 katına çıkararak hem gelen turistimizin hem dışarıdan gelen insanımızın bu bölgede rahat bir vakit geçirebilmesini sağlamak, Eskimalatya'ya güzel bir alan oluşturmak için bu çalışmalarımızı başlatmış olduk. İnşallah Allah nasip edip eder o alanın açılışını da Muhtarlarımızla, arkadaşlarımızla ve halkımızla gerçekleştirmiş oluruz” diye konuştu.