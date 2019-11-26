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Eski müdür, 42 yıllık meslek hayatına noktayı koydu

TCDD Malatya 5.

Bölge eski Müdürü Bekir Çanak 42 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrıldı. 65. yaş gününde emekliye ayrılan Çanak için hem doğum günü hemde emekliliğe başlamasının ilk günü nedeniyle kutlama yapıldı.


Bölge eski Müdürü olan Bekir Çanak, 42 yıllık meslek hayatına noktayı koyarak emekli oldu. Ayrıca aynı gün 65. yaş gününe denk gelen emeklilik dolayısıyla çocukları tarafından düzenlenen mütevazı bir kutlama ile sivil hayata merhaba dedi. Yakın aile dostlarının katıldığı gecede bir araya gelen Bekir Çanak ve ailesi, duygulu anlar yaşadı. Eski fotoğraflardan oluşan 42 yıllık meslek hayatının video gösterisi ve kızının kendi sesinden okuduğu "Bu adam benim babam" isimli şarkı ile geçmişe hüzünlü bir yolculuk yapan Bekir Çanak'ın gözleri doldu.


Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Konak Yukarı Banazı Mahallesi doğumlu olan Çanak, gecede yaptığı konuşmada, meslek hayatını temiz ve dürüst bir şekilde tamamlayıp emekli olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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