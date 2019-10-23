Eski SSK Hastanesi, 65 yıl sonra emekliye ayrılıyor

Malatya'da yarım asırı aşkın süre Malatya halkına hizmet veren eski SSK Hastanesi emekliliğe hazırlanırken, yeni hastanenin ise hizmete önümüzdeki günlerde sunulması planlanıyor.

Malatya da 1954 yılında 30 yatak kapasiteli bir dispanser olarak şehir merkezinde hizmete başlayan eski SSK Hastanesi, 29 Ekim 1966 tarihinde bugün içinde bulunduğu binasına taşındı. 255 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye devam eden 65 yıllık hastane, 2009 yılında ise Devlet Hastanesi ile birleşerek Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü adını alan eski SSK Hastanesi , 2017 yılında Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi adıyla hizmetine devam etti. Yeni Eğitim Araştırma Hastanesinin açılması ile birlikte, Beydağı Kampüsü, Fizik Tedavi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak hizmetine devam etmeye başladı. Beydağı kampüsü yeni düzenleme ile birlikte 331 yatak kapasitesi ile 25 poliklinik, laboratuvar ve görüntüleme merkezleri ile hizmet veriyor. Hastanede günlük ortalama bin ila bin 500 acil, 350 -400 civarında çocuk poliklinik ve 300 -350 civarında kadın poliklinik hizmeti verildiği belirtildi. Malaty'da 65 yıl hizmet veren, eski adıyla Beydağı SSK Hastanesi, görevini kısa süre sonra yapımı tamamlanan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapılan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine taşınarak yarım aşırı aşan görevini tamamlayacak.

Görevi önümüzdeki günlerde devralmaya hazırlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 300 yataklı olarak inşa edildi. 50 yatak yoğun bakım ünitesine sahip son derece modern olan hastaneye görevini devredecek ve 65 yıllık fiili hizmet 53 yıllık bina hizmeti veren Beydagı Kampüsü TOKİ'ye verilmesi nedeniyle yıkılacak. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prf.Dr. Erdal Aktürk, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin yeni binasını gezerek, hastanenin tüm ekipman ve cihazlarını tek tek kontrol ederek yetkililerden bilgi aldı. Aktürk, yaptığı açıklamada, “Yeni hastanenin son rütuşları yapılıyor. En kısa zamanda hizmete açılması için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz son durumunu gözden geçiriyoruz. Teknik olarak kullanılan cihazlar en modern ve sıfır cihazlardır. Servis odalarımız tek ve iki yataklı odalardır. Hastanemiz 300 yataklı ve 50 yoğun bakım ünitesine sahiptir. İlk etapta günlük bin 500 ila 2 bin hastaya Acil Poliklinik ve Servis Hizmeti vermeyi planlıyoruz. Acil hastalar için hastanemizin üzerinde Hava Ambulansı Pistimiz bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar hastalarımızın en iyi hizmetlerden faydalanması içindir. İnşallah kısa zaman sonra hasta kabulüne başlayacağız, Malatya'mıza ve bölge halkına hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.