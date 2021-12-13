Eski Türk Yazıtları Araştırma semineri

Çevrim içi gerçekleştirilen seminere Kırgızistan Uluslararası Tıp Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadırali Konkobaev konuşmacı olarak katıldı.

Seminerin moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Azizov gerçekleştirdi.

Programa İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin İzgi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Öztürk, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Vefalı Enserov, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Önal, Prof. Dr. Emin Çelebi, Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Kızılözen, Dr. Öğr. Üyesi Osman Karacan ile Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASYAM) Müdürü Prof. Dr. Varis Çakan ile birlikte çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Programın Açılış Konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Zakir Azizov Kırgızistan Uluslararası Tıp Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadırali Konkobaev'in özgeçmişi ve yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sözlerine kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkına ve İnönü Üniversitesine selam ve saygılarını ileterek başlayan Prof. Dr. Kadırali Konkobaev Türkçenin tarihsel süreçteki gramer yapısı ve bu yapının değişimini anlattı. Konkobaev, Türklerin devlet anlayışı ile yönetimi, kültürel ögeleri, komşuları ve soydaşlarıyla olan ilişkileri ile sosyal yaşantısıyla ilgili önemli bilgiler içeren Orhun-Enisey Yazıtları'na dair bilgiler verdi.

22 Ekim 1987 yılında resmi olarak çalışma arkadaşları ile birlikte Orhun-Enisey yazıtlarını incelemek için gittiği Moğolistan'da bilim akademisi tarafından kendilerine sıcak bir karşılanmanın sağlandığını ifade eden Konkobaev bu alanda yapacakları çalışmalara dair onların verdiği desteklere değinerek saha da yaptıkları çalışmaları sundu.

Bu çalışmalara ilk başladığı dönemde Moğolistan'ın çetin coğrafi ve iklim şartlarını anlatan Prof. Dr. Kadırali Konkobaev, Orhun-Enisey Yazıtları'nı incelemek için gittiği Moğolistan'da yaşadığı zorluklara değinerek Türk tarihinin en önemli mihenk taşı olan Orhun Enisey Yazıtları'nın Türk tarihindeki yerini yaptığı çalışmalarla değerlendirdi.

Prof. Dr. Kadırali Konkobaev bu çalışmayı yaptığında dahi burada Türk kültürünün derin izlerinin hâlâ yaşamaya devam ettiğini ve bu toprakların Türklere ait olduğunu ifade ederken Türk tarihinin daha fazla araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasında bu yazıtlara dair pek çok fotoğraf çektiğini dile getiren Konkobaev, Kırgızistan'a döndükten sonra da çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Kadırali Konkobaev konuşması, katılımcıların soru cevap bölümü ile sonuçlandı.