Eskimalatya meydan projesine tam not

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan, birçok yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan Eskimalatya'ya yapılacak olan Meydan Projesi'nde alanında incelemelerde bulundu.

İlçede geniş projelerden bir tanesinin daha Battalgazi'de hayata geçirildiğinin altını çizen Milletvekili Çakır, Başkan Osman Güder'in Battalgazi için büyük bir şans olduğunu belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları ve Muhtarlarla birlikte önümüzdeki günlerde startı verilecek olan Eskimalatya Meydan Proje alanında incelemelerde bulundu. Proje hakkında Milletvekili Çakır'a yerinde bir sunum yapan Başkan Güder, projenin tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan Eskimalatya için önemini de anlattı. Projeye adeta hayran kalan ve çok geniş bir projenin hayata geçirildiğini aktaran Milletvekili Çakır ise ilçeyi yakından tanıyan ve sorunlarını çok iyi bilen Başkan Osman Güder'in Battalgazi için büyük bir şans olduğunun altını çizdi.

“Kısa zamanda projeye başlanılacak”

Projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “2020 yılında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla çalışmaya başlanılmış ve Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nün projeyi onaylama süresi 2 yılı buldu. Projenin önündeki tüm engeller ortadan kaldırılıyor. Kısa süre sonra projede ilk kazma vurulacak ve çalışmalar başlayacak. Eskimalatya bölgemiz mazisine layık istikbaline kavuşacak. Emeklerinden dolayı Başkanımıza ve Milletvekillerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır”

Başkan Güder ise, “Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır. Bizler, her yeni güne ilçemize neler yapabiliriz düşüncesi ile başlıyor, toplumun sıkıntılarını kendi sorunumuz gibi görüyor ve hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bugünde Belediye tecrübesi olan ve şuanda da Milletvekilliği görevini yürüten Ahmet Çakır beyefendi ile ilçemize yapacağımız Eskimalatya Meydan Projesi alanındayız. Vekilimize projemizi yerinde anlattık ve tecrübesinden istifade ediyoruz. Tarihiyle ve kültürüyle ön plana çıkan Eskimalatya bölgemizdeki tarihi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın başında da Meydan Projemiz var. Eskimalatya'ya yoğun turist alan bir bölgemiz. Projemiz ile Eskimalatya meydanını büyütüp ferah bir ortam oluşturarak, hem burada yaşayan vatandaşlarımızı hem de dışarıdan gelen misafirlerimizi rahatça misafir etmek ve buranın güzelliklerinden faydalandırmak istiyoruz. Çalışmalarımızı 3 yıldır bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Gerekli izinlerin alınması noktasında biraz gecikme yaşandı. Buradaki tarihi dokuya uygun bir şekilde yapacağımız çalışmalarımızı kısa süre içinde başlatacağız. Bizlere oy veren insanların yüzlerini ağartmak istiyoruz ve Allah'ın rızasını kazanalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi tercih edilen ilçeler arasında”

Battalgazi'nin tercih edilen ilçeler arasına girdiğine vurgu yapan Milletvekili Çakır, “Battalgazi Belediye Başkanımız ile birlikte Eskimalatya'da hayata geçecek olan Meydan Projesi'ni alanında incelemelerde bulunduk. Tarihi anlamda Eskimalatya, Battalgazi'miz ve Malatya'mız için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Burada tarih var, burada kültür var, burada medeniyet var. Burada hayata geçirilecek proje, buranın değerine değer katar. Tarihi değerlere zarar vermeden yapılacak olan çalışma, Eskimalatya'yı çok farklı bir noktaya getirecek. Çok sayıda turist burayı ziyaret ediyor ve turist sayısında da büyük bir artış yaşanacaktır. Çok geniş bir proje hayata geçiriliyor. Battalgazi'yi yakından tanıyan, sorunlarını çok iyi bilen bir başkana sahibiz. Bu Battalgazi için büyük bir şans. İlçenin her bölgesinde ayrı bir çalışma var. Belediyemiz her mahalleye ayrı bir yatırım yapıyor. Gelişmişlik farkının ortadan kalktığı bu kadim ilçe tercih edilen ilçeler arasına girmeyi başarmış. Başkanımızın ve ekibinin emeğine sağlık” diye konuştu.