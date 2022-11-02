Eskimalatya'daki sağlık merkezinin yapımına başlandı

Eskimalatya'nın Sağlık Merkezi ihtiyacını gidermek için mülkiyeti Battalgazi Belediyesi'ne ait olan 5 dönümlük alanı Sağlık Bakanlığı'na devreden Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapımına başlanılan Sağlık Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Eskimalatya'da bulunan mevcut Semt Polikliniğinin ihtiyaca cevap verememesi ve vatandaşların sağlık alanında kaliteli hizmet alabilmesi için harekete geçen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, meclis kararıyla Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti Battalgazi Belediyesi'ne ait olan 5 dönümlük alanı, 2 katlı Sağlık Merkezi'nin yapımı için Sağlık Bakanlığı'na devretme kararı almıştı. 2021 yılının Ocak ayında Başkan Güder ve Malatya İl Sağlık eski Müdürü şuanda Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli arasında imzalanan protokol ile 5 dönümlük alanın devri Sağlık Bakanlığı'na sağlanmıştı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Sağlık Merkezi'nin yapımı için ilk kazma vuruldu. Genel Cerrahi Polikliniği, Kadın Doğum Polikliniği, Çocuk Polikliniği, Dahiliye Polikliniği, Radyoloji Polikliniği, Kurak burun boğaz Polikliniği, Göz Polikliniği, Ortopedi Polikliniği ve Acil bölümünün de yer alması planlanan 2.katlı Sağlık Merkezi'nin temel kazı çalışmalarını Battalgazi İlçe Kaymakamı Erkan Savar ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Güder, Eskimalatya'nın bir sorununu daha çözüme kavuşturduklarının altını çizdi. Yetkililerden bilgiler alan Başkan Güder, 2023 yılında tamamlanması hedeflenen Sağlık Merkezi'nin Battalgazi ve Malatya'ya hayırlı olsun temennisinde bulundu.

“Eskimalatya'ya büyük bir eser daha kazandırılıyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yoğun gayretleri sonucunda Sağlık Merkezi'nin Eskimalatya'ya kazandırıldığını aktaran Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafız Sayın, “Bu alan Battalgazi Belediyemize aitti. Mevcut Semt Polikliniğinin ihtiyaca cevap verememesini üzerine harekete geçen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bu alanı Sağlık Merkezi'nin yapımı için Sağlık Bakanlığı'na devretti. Başkanımızın yoğun gayretleri oldu. Şuanda da yapımına başlandı ve büyük bir eser Eskimalatya'ya kazandırılıyor. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlanacak ve vatandaşların hizmetine sunulacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“Battalgazi'nin yarınları çok daha güzel olacak”

Battalgazi'nin yarınlarının çok daha güzel olacağı sözünü tutmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Başkan Güder, “Battalgazi'mizin belirlenen ihtiyaçlarını karşılamak için Battalgazi Belediyesi olarak gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz. Hizmetlerimizde dur durak bilmiyoruz. İşimiz gücümüz vatandaşlarımıza hizmet etmek. Bugünde Eskimalatya'mızda yapımına başlayan Sağlık Merkezi'mizin alanında incelemelerde bulunduk. Burası Battalgazi Belediyemize aitti ve Eskimalatya'nın Sağlık Merkezi ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla aldığımız meclis kararıyla Sağlık Bakanlığı'na devrettik. Dönemin İl Sağlık Müdürü şuan ki Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli ile güzel bir çalışma yürütmüştük. Bakanlığımıza yapmış olduğumuz girişimler sonucunda buraya güzel bir sağlık tesisi kazandırmış olacağız. Eskimalatya'ya sağlık birimleri ayrı ayrı yerde hizmet veriyordu ama tek bir çatı altına toparlamış olacağız. İnşallah 2023 yılında sağlık merkezimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Battalgazi'mize ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Eskimalatya'ya şuanda büyük eserler kazandırıyoruz. Kırkgöz Sahil Parkı Projemiz ve Meydan Projemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projelerimizin tamamlanmasıyla ilçemizin yarınları çok ama çok güzel olacak” dedi.