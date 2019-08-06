ESKKK Başkanı Evren'den kayısı için öneri

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Evren, "Kayısının önemli bir konuma gelmesi için kayısı ile yapacağımız çalışmalarda ambalaj kutularında AB coğrafi işaret tescil belgesinin sanayicilerimiz için kullanılması zorunlu tutulmalıdır” dedi.

Kayısının geleceği adına önemli açıklamalarda bulunan ESKKK Başkanı, Evren, geçtiğimiz günlerde yapılan Kayısı Festivalinin Malatya esnafının ve halkının bayramı sayıldığını söyledi. Evren, “Kayısısıyla ünlü Malatya'da, bu önemli geçim kaynakları arasındaki ürününün tanıtımını yapmak, turizme ekonomiye canlılık kazandırmak, ticaretinin gelişmesine ve aynı zamanda halkın eğlenceli vakitler geçirmesini sağlamak amacıyla Malatya Kayısı Festivalinin bu yıl yapılması ilimiz için çok doğru bir karar olmuştur. Vatandaş tüm yapacaklarını kayısı dönemine bırakır. Düğünlerini, altınlarına mobilyalarını giyimlerini buna benzer birçok giderlerini kayısı döneminde gidermektedir. Bu da ilimizin ekonomisin gelişmesinde en büyük etkendir” dedi. “Kayısının önemli bir konuma gelmesi için kayısı ile yapacağımız tüm çalışmalarda, ambalaj kutularında AB coğrafi işaret tescil belgesinin esnaf ve sanayicilerimiz için kullanılması zorunlu tutulmalıdır” diyen Evren, “Kayısını insan sağlığına olan etkilerinin bilinmesi ve bu amaçla kullanılması ile üretim ve tüketimini artırmak mümkün olur. Kayısı insanların büyümesi, üremesi gibi fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için son derece gerekli bir işlevdir. Kayısı ile vücudun ihtiyaç duyduğu başlıca şu maddeleri almaktayız; Karbonhidratlar, Yağlar, Proteinler, Vitaminler ve Demir, fosfor, Potasyum, Kalsiyum, sodyum gibi elementlerin sağlanmasında etkili olan bir besin kaynağıdır” şeklinde konuştu. Kayısının faydalarından bahseden Evren, “Beynin daha düzgün çalışmasını sağlar, beynin yorulmasını ve stresini azaltır. Vücudumuzun en önemli depo laboratuvarı sayılan karaciğerin tahrip olan kısımlarının tamiri için kayısı tavsiye edilmektedir. Kemiklerin daha düzgün ve sağlam olması bakımından önemli rol oynar, dişlerin daha sağlam ve kuvvetli olması bakımından önemli bir etkiye sahiptir. Kan yapımını arttırarak kansızlığa engel olur. Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserin meydana gelmesine engel olur ve meydana gelmiş ülserlerin iyileşmesinde önemli rol oynar. Böbreklerde taş teşekkülünü azaltır. Üreme sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. İnmün sistemini kuvvetlendirir kansere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Kalbi kuvvetlendirir ve muntazam çalışmasını sağlar. Klinik ölümdeki Reanimasyon çalışmalarında kalbin cevap vermesinde önemli bir etkiye sahiptir” diye konuştu.