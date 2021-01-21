Eskort sitesine büyük darbe

Malatya polisi, eskort sitesi üzerinden verilen ilanla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 7 kişinin Ankara'da bulunan adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ayda toplam 782 bin 650 TL para toplayan şebeke çökertilirken, 20 eskort kadına ise para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuşla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Fuhuş olaylarının engellenmesi ve tespiti amacıyla yapılan çalışmalarda yaklaşık 350 ile 2 bin TL karşılığı cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen toplam 45 kadının 2015 yılından bu zamana kadar bir internet sitesinde yayımladığı haftalık ve aylık ilanlarla müşteri buldukları tespit edildi. Çalışmayı derinleştiren ekipler, internet sitede ilanı yayınlanan 45 eskort bayandan 20'sine ulaştı. Ekipler yaptığı incelemelerde internet sitesinin Y.G., liderliğindeki V.K. E. Y., M.K.A. , F.Ş., M. B.T. ve B.B. isimli şahısların kurduğu ve işlettiğini belirleyen ekipler, internet sitesi üzerinden şüpheli şahıslara Malatya, Ankara, Kayseri, Adana, Denizli ve İstanbul illerinden son 2 ayda toplam 782 bin 650 TL para gönderildiği tespit etti. Harekete geçen Malatya polisi Ankara'da bulunan şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden V. K., E. Y., M. K. A., F.Ş. ve Y.G. isimli şahıslar gözaltına alınırken, Ankara'daki 5 ikamette yapılan aramalarda 7 adet laptop bilgisayar, 13 adet farklı markalarda telefon, 1 adet flaş bellek, 8 adet Hollanda ülkesine ait sim kart, farklı operatörlere ait 15 adet sim kart, 2 adet mikro SD kart, 9 adet farklı bankalara ait hesap kartları, 3 adet tablet, 1 adet dahili hard disk ele geçirilerek, mahkeme kararı ile el konuldu. Ekipler mağdur sıfatıyla ifadesini aldığı 20 eskort kadına ise para cezası kesti.

Haksız kazanç elde ettiği suçlaması ile Malatya'ya getirilen 5 şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı