Esnaf kuruluşlarından 2. Ordu'ya destek ziyareti

Malatya'da esnaf temsilcileri, 2. Ordu Komutanlığını ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini bildirerek, başarı dileklerinde bulundular.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, esnaf odası başkanları ile birlikte 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun'u ziyaret ederek, Barış Pınarı harekatından dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerine başarı dileklerinde bulundular ve desteklerini ilettiler.

Keskin ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Malatya esnaf camiasının duruşu her zaman nettir ve bellidir. Tarafımız ve safımız devletimiz ve milletimizin yanıdır. Biz esnaf camiasıyız, yarın şöyle olursa, böyle olursa diye düşünmeyiz, vatanımız için, milletimiz için bugün ne yapmamız gerekiyorsa yaparız. 2. Ordu Komutanlığını ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatından dolayı Mehmetçiklerimize, gözbebeğimiz şanlı Ordumuza başarı dileklerimizi ilettik. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Rabbim Mehmetçiğimizin ayağın ataş değdirmesin. Şanlı Ordumuzun ülkemizin istikbali için başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatını desteklemeyen alçakları, ihanet içinde olanları, hainlerle birlikte yol yürüyenleri ise kınıyorum. Sonuna kadar Şanlı Ordumuzla birlikteyiz.” dedi.

ESKKK Başkanı Ali Evren ise, Barış Pınarı Harekatını esnaf camiası olarak desteklediklerini ifade edip, Barış Pınarı Harekatının başarı ile tamamlanması için dua ettiklerini kaydetti.