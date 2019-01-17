Esnaf Odalarından AKSA'ya sert tepki

Malatya'da elektrik dağıtım işini yürüten AKSA'nın fatura ve abone merkezinde elektrik ve elektronik malzeme satışına tepki gösteren Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Bu yapılan hatalı davranış, küçük esnafın ekmeğine zarar veriyor” dedi.

MESOB Başkanı Keskin, beraberinde Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Halil İçen ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AKSA Müdürü Mustafa Gel'i ziyaret etti.

Keskin, elektrik kesintisi ve elektrik arızalarına zamanında müdahale edemediği için halkın eleştirisi ile karşılaşan AKSA'nın fatura ve abone merkezinde elektrik ve elektronik malzeme satışına başlamasına tepki gösterdi. Keskin, “Yanlış uygulamada bulunuyorsunuz, kendi asli işinizi yapın” şeklinde konuştu.

Keskin, “AKSA'nın bu ampullerden elde edilen paraya ihtiyacı yok. Bu yapılan hatalı davranış, küçük esnafı, elektrikçi esnafının ekmeğine zarar veriyor. AKSA elektrik zaten kar eden bir kurum çünkü elektrik her yerde var, dağın başında bile elektrik var. Bu anlamda bu şirketin tasarruflu led ampul satışı yapması elektrikçiler esnafını üzmüştür. Bizlerde bu durumdan rahatsız olduk. Bu yanlışa dur denmeli” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten sonra AKSA'nın satış reyonunu inceleyen MESOB Başkanı Keskin, “Bu davranış bir kez daha söylüyorum, doğru bir şey değil, küçük esnaf yaşatılmalı” ifadelerine yer verdi.

Malatya AKSA'nın arızalara ve elektrik kesintilerine zamanında cevap veremediği için yıllardır sıkıntı içinde bulunduğunu dile getiren Keskin, “Ama şirket arıza ve tamir işini bırakıp, küçük esnafla satış yarışına giriyor. Bir Malatya'nın elektriğinden para kazanıyorsun, vergini Malatya'da vermiyorsun, bu şehrin takımına sponsor bile olmuyorsun, bir tane kültürel projen bile yok, ama gelip küçük esnafla yarışa giriyorsun. Yazıklar olsun, bunlara bu fırsatı tanıyanlara da, bunlardan hesap soramayanlara da yazıklar olsun” diye konuştu.