Esnaf ve Sanatkarlara 10 milyar TL kredi kullandırılacak

2019 için açıklanan ekonomik destek paketleri kapsamında verilecek 22 milyar TL'lik desteğin 10 milyar TL'si esnaf ve sanatkarlara kooperatifler aracılığı ile kullandırılacak.

Bu kapsamda 21.Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge birliğine bağlı Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Muş ve ilçelerine bağlı esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi başkanları ESKKK Başkanı Ali Evren'i ziyaret ederek açıklanan kredi destek paketini görüştüler.

Evren, 2019 yılı içerisinde hükumetin açıkladığı kredi paketinde 22 milyar TL'nin, 10 milyar TL'si ilk 3 ay içerisinde esnaf ve sanatkarlara kooperatifler aracılığı ile kullandırılacağını belirterek, durgun giden piyasaların canlanması, esnaf ve sanatkarların nefes alabilmeleri için kooperatifin krediler hakkında çalışmalar yaptığını söyledi.

Evren, "Hazine destekli kooperatif kredilerinin plasman artırımında başta hükumetimize, üst kuruluşumuz olan TESKOMB'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.