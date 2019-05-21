Esnaf ve Sanatkarların prim sorunu

Konuyla ilgili açıklama yapan Kooperatif Başkanı Evren, esnaf ve sanatkarlar üzerindeki prim yüklerinin hafifletilmesi gerektiğini dile getirerek “Asgari ücretin yükselmesi ile işçi sigorta primleri en az brüt asgari ücret üzerinde hesaplandığında geçen yıl 700 TL olan sigorta primleri bu yıl yüzde 26 yıl artış ile 882 TL oldu. 2019 yılında Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarların primlerinin en düşük basamağı 755 TL olması esnaf ve sanatkarların bu primi ödemede zorluklar yaşamaktadır” ifadelerine yer verdi.

2016 yılında en düşüğü 568 TL olan sigorta primlerin 2017 yılında 613 TL'ye yükseldiğini anımsatan Evren, “2018'de en düşük sigorta primi 700 TL iken 2019 yılında asgari ücretin brüt 2 bin 558 TL olması ile artışın 882 TL'ye çıkmasına neden olmuştur. Esnaf ve sanatkarlarımız sigorta primlerinde son 3 yılda yüzde 55 oranında artış yaşamıştır. Küçük esnaf ve sanatkarlarımız bu miktarı ödemede güçlükler yaşamaktadır ve ödeme primleri takibe düşmektedir. 2019 yılında piyasaların kırgın gitmesi ekonomik dalgalanmaların yaşanması, işçi çıkışlarının yapılmaması için SSK ve Bağ kur primlerinin hafifletilmesini esnaf ve sanatkarlarımız hükümetimizde beklemektedir" diye konuştu.