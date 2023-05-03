Esnafa çek müjdesi

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gerçek ve tüzel kişilerin keşidecisi olduğu çeklerin ibraz sürelerinin 9 Haziran'a kadar durdurulduğunu müjdeyen duyuran Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Depremzede üyelerimizin tüm ödeme kanallarında kolaylık sağlanması ve daha kapsayıcı adımlar atılması için girişimlerimiz devam edecek” dedi.

Malatya'nın da aralarında yer aldığı deprem bölgesi olan 5 ildeki gerçek ve tüzel kişilerin çeklerinin ibraz süreleri 9 Haziran'a kadar durduruldu. Olağanüstü Hal (OHAL) nedeniyle yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararı değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Yaşadığımız depremlerle büyük yara alan üyelerimizin en önemli taleplerinden birisi de çeklerin ibraz süreleri idi. Üyelerimiz bu sürenin uzatılmasını talep ediyordu. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Bakanlıklar ve TOBB nezdinde girişimlerden bulunduk. Yaptığımız girişimler olumlu sonuçlanmıştır. Malatya'mızın da aralarında yer aldığı deprem bölgesi olan 5 ildeki gerçek ve tüzel kişilerin çeklerinin ibraz süreleri 9 Haziran'a kadar durdurulmuştur. Hazine ve Maliye Bakanımız ile TOBB Başkanımıza katkılarından dolayı üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Atılan bu tür adımlar üyelerimizin yaralarını sarmasında önemli birer adımdır. Depremzede üyelerimizin tüm ödeme kanallarında kolaylık sağlanmalı, faizsiz yeni kredi paketleri açıklanmalıdır. Yaralarımızın daha hızlı sarılması, almış olduğumuz hasarın onarılması, rekabet gücümüzün artması, sosyal ve ekonomik anlamda devamlılığın sağlanabilmesi için üyelerimize yönelik çok daha etkin destek ve teşvik mekanizmalarının hayata geçilmesini bekliyoruz” dedi.

Kararnameyle yapılan düzenlemeye göre, yerleşim yeri; Adıyaman il merkezi ile Çelikhan, Samsat, Besni, Gölbaşı ve Tut ilçeleri; Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçeleri; Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ, Hassa, Kırıkhan ve Yayladağı ilçeleri; Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri; Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri olan gerçek ve tüzel kişilerin 6 Şubat itibarıyla keşidecisi olduğu çekler bakımından ibraz süreleri 9 Haziran'a kadar durduruldu.