Esnafa güvenlik uyarısı

Malatya sanayi sitesinde son günlerde dolandırıcılık ve hırsızlık olayları artınca polis harekete geçti. Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sanayi esnafı ziyaret edilerek “dolandırıcılık ve hırsızlık” konuları ile güvenlik kamerasının önemi hakkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.