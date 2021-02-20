Esnafın pandemi sorunları masaya yatırıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) 2021 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Değerlendirme Toplantısı, COVİD-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemi ile yapıldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı A.Kadir Akgül koordinesinde yapılan toplantıya Halkbankası Esnaf Daire Başkanı Ahmet Erdoğan ve tüm Bölge Birliği Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Malatya Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve TESKOMB Denetim Kurulu Üyesi Ali Evren, toplantıyı yaptığı açıklamada değerlendirip, pandemiden etkilenen esnafların sorunlarının çözülmesi için yapılması gerekenler konusunda istişarede bulunduklarını kaydetti. Evren, “Üç saate yakın süren toplantıda Genel Başkanımız Sayın A.Kadir Akgül tüm başkanlar ile tek tek yapmış olduğu görüşmede, yaşanan sorunları dinledi. Esnaf ve sanatkarlarımızın salgından dolayı yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar, kooperatiflerin plasman durumları, kredilerde yaşanan sıkıntılar, kredilerin 6 ay ertelenmesi ve depremde işyeri zarar görenlerin esnaflarımızın kredi taksitlerinin ödenmesi için genel başkana sunum gerçekleştirdi.

Pandemiden dolayı video konferans aracılığı ile yapılan toplantımıza online katılım gösteren tüm başkanlara teşekkür eden TESKOMB Genel Başkanı Sayın A.Kadir Akgül, tüm başkanlarımızın iletmiş olduğu sorunları tek tek not aldığını çözümü için elinden geleni yapacağını dile getirerek 2021 yılının tüm esnaf ve sanatkarlara bol bereketli kazançlar getirmesini salgından ülkemizin bir an önce kurtulması dileği ile selamlarını iletti” ifadelerini kullandı.