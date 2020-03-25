Esnaflar da 65 yaş üstü vatandaşa yardımcı oluyor

Malatya'nın Darende ilçesinde esnaflar 65 yaş üstü vatandaşlara yardımcı olup, siparişleri evlere götürüyor.

Darende ilçesinde korona virüsten korunma virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkışı yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını esnafa siparişlerini telefon ile bildirmeleri halinde evlerine teslim ederek örnek bir davranış sergiliyorlar.

Bu hizmetleri karşılığında ekstra bir ücret talep etmediklerini söyleyen esnaf Bekir Sağlam, “Türk Milleti bu zorlu günlerde hep birlik ve beraberlik ile dünyaya örnek olmuştur. Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. İnşallah bu süreci devletimizin uyarılarını dikkatle uygulayarak atlatacağız” dedi.