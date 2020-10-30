Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümer Park'ın 50 dönümlük yıpranmış ve tahrip olmuş alanında yapılan yenileme çalışmaları sonrasında Sümer Park esnafları teşekkür ziyaretine gelerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a bir plaket takdim ettiler.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümer Park'ın 50 dönümlük alanında değişim-dönüşüm çalışmaları başlatılmış ve yapılan yoğun çalışmalar sonrasında park güzel ve nezih bir görünüme kavuşturulmuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, “Sümer Parktaki esnaflarımızın bu inceliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz vatandaşımızın, esnafımızın, hemşerilerimizin şehirde rahat ve huzurlu yaşamalarını temin etmek için gerekli tedbirleri alarak hizmet üretmektir. Sümer Park kendi haline terk edilmiş ve yapılan yapı işlemlerinin de sağlıklı olmaması nedeniyle çabuk bozulmuş bir yapı formatındaydı. Büyükşehir Belediyesi olarak Sümer Park'ın 50 dönümlük yıpranmış ve tahrip olmuş kısmın bir an evvel yapılması noktasında ilgili arkadaşlara verdiğimiz talimat neticesinde çalışmalar başlatıldı. Park içerisindeki esnafımızın rahat etmesi, parkı kullanan vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu zaman geçirebilecekleri bir ortam hazırladık. Çalışmalarımız kapsamında 50 dönümlük alanda düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. Toplam 85 dönümlük parkın geriye kalan 35 dönümlük alanında ise önümüzdeki yıl düzenleme çalışmaları yaparak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Park içerisinde hizmet veren müteşebbis kardeşlerimizin hizmet sunarken daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunma amacıyla gerekli bütün çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yapılanların sürdürülebilirliği noktasında gerek bizim personellerimiz gerekse de burada bulunan esnaflarımızın gerekli hassasiyeti göstererek hizmet kalitesine dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. Sümer Park esnaflarımızın ziyaretleri ve ayrıca hazırladıkları plaket için teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel hizmetleri yapmaları temennisiyle kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Sümer Park'a yapılan yenileme ve düzenleme çalışmaları için teşekkür ziyaretine geldiklerini belirten Yusuf Acet “ Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, bey bizlere yardımlarını esirgemedi. Sağ olsun bizleri dinledi. Kendisinden Allah razı olsun. Bizlere yaptığı yardımların bundan sonrada devam edeceğini söyledi. Bizde Sümer Park esnafı olarak kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Esnaf Fuat İnan, “Başkanımız bizim, esnafımızın ve halkımızın yanında. Yaptığı emeklerden dolayı Allah razı olsun. Biz başkanımıza Sümer Park esnafı olarak teşekkür etmeye geldik. Selahattin Gürkan Başkanımızdan Allah razı olsun teşekkürler” dedi.

Esnaf Halil Aldoğan da, “Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'dan Allah razı olsun bizi misafir etti kendisine teşekkür ettik. Bizim sıkıntılarımız ile ilgilendi. Her zamanda destek oluyor, çok teşekkür ediyoruz Belediye Başkanımıza” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Esnaf Ali Eren Çiçek ise “Selahattin Gürkan Başkanımıza teşekkür ederiz, Sümer Park'ta yaptığı rezerv çalışmalarından dolayı. Bizi çok iyi bir şekilde ağırladı ve gerekli şeyleri söyledi. Başkanımız gerçekten mütevazı ve doğruları söyleyen bir başkanımız. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Ahmet Yılmaz, “Başkanımız Sümer Park'ın bütün sorunlarını yenilemeyle birlikte tamamladı. Yeni bir park ve yeni bir proje şeklinde şuanda halkımıza güzel bir hizmet veriyoruz. Başkanımıza bizi misafir ettiği için ve dinlediği için teşekkür ediyoruz” dedi. Son olarak konuşan Esnaf Fatih keten ise, “Başkanımıza parkımıza yapmış oludğu hizmetlerden dolayı teşekkür etmeye geldik. Bizi ağırladıkları için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.