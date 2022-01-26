Esnaftan beşi bir yerdeli kar sevinci

Son yılların en etkili kar yağışı ile karşı karşıya kalan Malatya'da kar sevinci yaşayan esnaf, yaptığı kardan adama beşi bir yerde altın taktı.

Son yılların en etkili kar yağışı ile karşı karşıya kalan Malatya'da kar yağışı etkisini sürdürürken yağıştan memnun olan bir grup esnaf, sokak içerisine yaptığı kardan adama beşi yerde altın taktı.

Kent merkezi Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokakta yaşanan olayda karın bereket olduğunu belirten esnaflar, kar yılının var yılı olduğu kaydederek kar topu oynayıp gönüllerince eğlenirken, bir kuyumcu esnafı ise yapılan kardan adama beşi bir yerde taktı.

Çok sayıda esnafın destek verdiği etkinlikte gönüllerince eğlenen Tenzile Sokağı esnafı, beşi bir yerde taktıkları kardan adam ile de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.