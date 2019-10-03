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Esrar ve silahlar ele geçirildi

Malatya’da kubar esrar, tabanca, pompalı av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Malatya'da kubar esrar, tabanca, pompalı av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Akçadağ ilçesinde meydana geldi. Jandarma tarafından yapılan çalışmalar ile 2 şahsa ait 3 ayrı yerde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, 12 kilogram kubar esrar, bir adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 121 tabanca fişeği ve 94 av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Adli makamların talimatı doğrultusunda ele geçirilen, kubar esrar, tabanca, av tüfeği ve fişeklere el konulduğu belirtilerken, olayla ilgili 2 şahsın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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