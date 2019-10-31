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Esrar ve silahlar ele geçirildi

Malatya’ da, esrar ve silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Malatya' da, esrar ve silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılar istihbari çalışmalar sonucu, Pütürge İlçesi ve mahallelerinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yaptığı tespit edilen 6 şahsa yönelik eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Çalışmalar neticesinde, 2,5 kilogram kubar esrar, 110 kök saksı içerisine dikilmiş kenevir bitkisi, 100 gram kenevir bitki tohumu, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 53 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 102 adet av tüfeği fişeği ve 10 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.


Ele geçirilen suç unsuru malzemelere adli makamların talimatı doğrultusunda el konulurken, olay şüphelisi 6 şahıs yakalanarak göz altına alındı.


Jandarma tahkikatı sürdürüyor.

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