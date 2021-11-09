Estetik cerrahiyi cerrahlar yapmalı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, estetik yaptırmayı planlayanları merdiven altı kliniklerden uzak durmaları konusunda uyararak, "Estetik cerrahi ameliyatı yapmaya yetkilendirilmiş tek branş, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlığıdır" dedi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, son dönemde sayıları artan estetik mağdurlarına ilişkin açıklama yaptı. Güzelleşmek amacıyla cerrahi ve cerrahi olmayan birçok uygulamanın yapılabileceğini dile getiren Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, Türkiye'nin estetik sektöründe zirvede yer alan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: “Estetik sektörü, büyük bir ekonomi haline geldi. Estetik turizminde de 1 numarayız. Yurtdışından ülkemize gelen çok sayıda hasta var. Ancak ne yazık ki bu alanda yeterli eğitim almamış, hekim bile olmayan kişiler estetik uygulamalarla geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor"

"Tıbbi uygulamalar kuaförde yapılmaz"

Cerrahi işlemleri mutlaka estetik cerrahi uzmanlarının yapması gerektiğini kaydeden Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, merdiven altı kliniklerden uzak durulması konusunda uyardı: “Tıbbi uygulamalar güzellik merkezi, güzellik salonu veya kuaförlerde yapılamaz. Çünkü bu uygulamaların yan etki ve komplikasyon riskleri vardır. Estetik işlemlerin mutlaka ama mutlaka bu alanda eğitim almış hekimler tarafından yapılması, hayati derecede önem taşımaktadır"

"Malzeme kaliteli bile olsa dozajı ayarlayamabilirler"

Dolgu, botoks, mezoterapi gibi cerrahi olmayan operasyonların da dermatoloji uzmanları veya plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, “Doğru ellerde uygulanırsa, tüm bu işlemler başarılı şekilde sonuçlanır. Aksi takdirde ağızda kayma, kaş asimetrisi, göz kapağında düşüklük gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Tercih edilen malzeme kaliteli de olsa, dozajı iyi ayarlanamazsa yüz anatomisinde deformasyonlar meydana gelebilir” diye konuştu.

"3-5 günlük kurslarla estetik cerrahi uzmanı olunmaz"

Kısa süreli kurslara katılarak sertifika alan bazı kişilerin adeta bir cerrah gibi operasyon yaptıklarını belirten Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, “3-5 günlük kurslarla alınan sertifikalarla plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı olunamaz. Bu yetki 6 yıllık bir uzmanlık eğitimi sonucu alınır. Adında estetik cerrahi olan ve estetik cerrahi ameliyatı yapmaya yetkilendirilmiş tek branş; plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlığıdır. Estetik cerrahi ameliyatı olmaya karar verdiğinizde gittiğiniz doktorun estetik cerrahi uzmanı olduğuna emin olun” dedi.