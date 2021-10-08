Ev hanımı Işık, 2 kitap yazdı

Malatya'da yaşayan ev hanımı Yağmur Işık, bugüne kadar 2 kitap yazdı. Işık, kitaplarının gelirini ise şehit ailelerine ve kız çocuklarının eğitimine bağışladı.

38 yaşında 2 çocuk annesi Yağmur Işık, yazdığı ''Büyümeyen Kadınlar'' ve ''Senden sonrası'' adında 2 kitap yazdı. Işık, kitapların gelirini ise şehit ailelerine ve kız çocuklarının eğitimine bağışladı.

Yazarlığa ilgisinin 7 yaşlarında başladığını belirten Işık, ''Önce şiirler ile başladım, sonra çevremdekiler tarafından yazdıklarım ilgi gördü. Bunun üzerine neden birikimlerimi bir kitap halinde toplamayayım diye düşündüm ve hayalimi gerçekleştirdim'' dedi.

Asker eşi olduğunu bundan dolayı İkinci kitabın gelirini şehit ailelerine bağışladığını ifade eden Işık, “ Asker eşiyim. İlk kitabım ''Büyümeyen Kadınlar'' bunun gelirini kız çocuklarının eğitimine bağışladım. ikinci kitabım ise ''Senden sonrası'' bunun gelirini de şehit ailelerine bağışladım” diye konuştu.