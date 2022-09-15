Ev yangını bitişik evlere sıçramadan söndürüldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir ev ve samanlıkta çıkan yangın, bitişik evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Polat Mahallesi Taşdam sokakta bulunan Öner Göksu ya ait olan evde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle meydana gelen yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Yangında bir ev bir samanlık ve ahir tamamen yandı.

Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri evlerinden çektikleri hortumlarla yaptı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesi sonucu yangın başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın yerine gelen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Öner Göksu isimli vatandaşımızın Polat Mahallesinde bulunan evi, ahırı ve samanlığı yanmış durumda. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelip müdahale etmiş ve yangını kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Sevindirici tarafı olayda can kaybı olmaması. Mal sahibine ve Polatlı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Polat Mahallesi Muhtarı Camal Demirci de, " Mahallemiz büyük bir felaket atlattı. Yangını duyar duymaz buraya koştuk. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelinceye kadar kendi imkanlarımızla yangının hızını kesmek için evlerden hortumla müdahale ettik. İtfaiye zamanında yetişti. Şimdi kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybımız yok. Maddi hasar var oda bir şekilde telafi edilir" ifadelerini kullandı.

Evin sahibinin eşi Güngör Göksu ise " Komşuda tütün diziyorduk. Birden çocuk geldi, evimiz yanıyor dedi. Geldim ki ev yanıyor. Hayvanlarımız vardı, onları kurtardık. Çatıda tütünümüz vardı hepsi yandı. İçeride 15 bin lira param vardı oda yandı" dedi.