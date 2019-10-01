Ev yangını korkuttu

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde meydana gelen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gökyar mahallesi Ömer Ağa Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev halkının korkuyla dışarı çıktığı yangında çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Zamanında yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.