Evde bırakılarak misafirliğe gidilen köpek, polisi alarma geçirdi

Malatya'da kent dışına misafirliğe giden bir şahsın evinde beslediği köpek polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pırlanta sokak içerisinde bir apartmanın son katında ikamet eden bir şahıs evinde beslediği köpeği ikamette bırakarak bir süreliğine kent dışına çıktı. Şahsın ikametten ayrılmasından sonra evde bırakılan köpek gece ve gündüz saatlerinde belirli aralıklarla havlayınca sokak sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayetler üzerine bölgede çalışma yapan polis ekipleri itfaiye den yardım isteyerek köpeği evden çıkarmak için harekete geçti. Polis ve itfaiye ekipleri ikamete balkondan girerek köpeği bulunduğu yerden indirmek için çalışma yaptığı esnada ikamet sahibinin bir yakını olduğu ileri sürülen şahıs girdiği evdeki köpeği alarak bir araca bindirip hızlıca bölgeden uzaklaştı.

Köpeğin ikametten alındığını sonradan fark eden polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.