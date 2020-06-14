"Evde kal Hareketsiz Kalma" projesine ödül

Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' adlı projesi yapan öğretmenlere İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı teşekkür belgesi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı, makamında projeci öğretmenleri kabul edip teşekkür belgesi verme programında yaptığı konuşmada, “Covid 19 salgını nedeni ile evlerde kaldığımız süreçte öğrencilerimizin ve velilerimizin günlük hareket ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla İl Müdürlüğümüzce 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' adlı proje düzenlendi.

Proje kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ve velilerimizin günlük hareket ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla çeşitli fiziksel etkinlik videoları hazırlayarak, İl Müdürlüğümüz YouTube kanalı üzerinden öğrencilerimize ve velilerimize ulaştırdı” dedi.

'Evde Kal Hareketsiz Kalma' projesi kapsamında uzaktan eğitim egzersiz videolarının hazırlanmasına katkıda bulunan öğretmenlere İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.