İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evin bahçesine giren yılan yakalanarak doğaya bırakıldı

Malatya’da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Malatya'da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.


Battalgazi ilçesine bağlı merkez Beydağı Mahallesi Aybar Sokakta bir evin bahçesine giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu. Ev halkının durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel aparat yardımı ile bahçedeki yılanı yakaladı.


Yılan kutu içerisine konularak güvenli bir şekilde şehirden uzak bir alanda doğaya bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.