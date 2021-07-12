Evinde eşya taşırken düşerek başını çarpan yaşlı kadın yaralandı

Malatya'da evinde eşya taşırken yere düşerek başını çarpan yaşlı kadın yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayraktarlar Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 84 yaşındaki B.T., ikametinde eşya taşırken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Düşme neticesinde başından yaralanan B.T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan yaşlı kadının tedavisi sürerken, polis ekipleri olayın gerçekleştiği ikamette inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.