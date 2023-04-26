Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Malatya'da 47 yaşındaki bir şahıs evinin önündeki cadde üzerinde silahla vurularak bacağından yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde bulunan evinin önünde oturan E.T.‘ye (47), içerisinde M. K., M. A., B. A., H. D. adlı şahısların bulunduğu ticari bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol bacağına mermi isabet alan E.T. yaralanırken zanlılar kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet tüfek kartuşu bulurken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.