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Evkur Yeni Malatyaspor 2. etap kampı için Topuk Yaylası'nda toplandı

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci etap kampı için Düzce Topuk Yaylası’nda yeniden toplandı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci etap kampı için Düzce Topuk Yaylası'nda yeniden toplandı.


Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu kampının ardından verilen 2 günlük iznin ardından 2. etap kampı için bugün Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.


25 Haziran'da Malatya'da toplanarak startı verilen ve Bolu etabıyla devam eden kamp çalışmalarında ilk bölüm tamamlandı.


Birinci etap kamp çalışmalarına yeni transferler Adis Jahovic, Moryke Fofana ve Özer Özdemir de katıldı.


Kamp çalışmaları kapsamında güç depolayan sarı-kırmızılılar çeşitli testlerin yanında hazırlık maçları da oynadı.


Sarı-kırmızılılar oynadığı 2 hazırlık maçından birini kazanırken, diğerinde yenildi. 9 Temmuz'da Bosna-Hersek takımı Zenica ile oynanan hazırlık karşılaşmasını 1-0 kazanan Malatya ekibi, 11 Temmuz'da Romanya ekibi Rapid Bükreş ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını ise 2-0 kaybetti.


Yaklaşık 1 hafta sürecek Topuk Yaylası kampı çalışmalarının ardından Malatya'da dönecek sarı-kırmızılılar, 25 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme 2. Turu'ndaki ilk maçına çıkacak.

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