Evkur Yeni Malatyaspor Akhisarspor maçı hazırlıklarına eksik başladı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasını Kasımpaşa yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'da 14. haftada 3 Aralık Pazartesi günü oynanacak Akhisarspor maçının hazırlıkları başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ertaç Özbir, Adem Büyük ve Arturo Mina katılmadı. Bu futbolculardan sadece Mina'nın durumunun önemli olduğu, Ekvadorlu oyuncunun tedavisine devam edildiği belirtildi.

Geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen Guilherme Costa Margues ve Mitchell Donald ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. İki futbolcunun da Akhisarspor maçına yetiştirileceği belirtildi.

Antrenmanda Kasımpaşa maçında ilk on birde forma giyen isimler düz koşu yaparken, diğer futbolcular ise pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Erol Bulut, performansında düşüş gözlediği bazı futbolcuları uyardı.