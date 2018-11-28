Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçının biletleri satışta

Süper Lig'in 14. haftasında Malatya'da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 21 puan toplayan ve bu performansıyla taraftarını memnun eden E.Yeni Malatyaspor'da gözler 3 Aralık Pazartesi akşamı 20.00'de oynanacak Akhisarspor maçına çevrildi.

Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda istediği taraftar desteğini bulamayan sarı-kırmızılılar, Akhisarspor maçında taraftarın desteğini arkasına almak istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Akhisarspor maçının biletlerini satışa sundu. Bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt: 60 TL

Batı Üst: 40 TL

Doğu Alt: 25 TL

Doğu Üst: 20 TL

Güney Alt: 15 TL

Güney Üst: 10 TL

Kuzey Alt: 15 TL

Kuzey Üst: 10 TL

Misafir: 13 TL