İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçının biletleri satışta

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında Malatya'da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor maçının biletleri satışa sunuldu.


Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 21 puan toplayan ve bu performansıyla taraftarını memnun eden E.Yeni Malatyaspor'da gözler 3 Aralık Pazartesi akşamı 20.00'de oynanacak Akhisarspor maçına çevrildi.


Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda istediği taraftar desteğini bulamayan sarı-kırmızılılar, Akhisarspor maçında taraftarın desteğini arkasına almak istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Akhisarspor maçının biletlerini satışa sundu. Bilet fiyatları şu şekilde:


Batı Alt: 60 TL


Batı Üst: 40 TL


Doğu Alt: 25 TL


Doğu Üst: 20 TL


Güney Alt: 15 TL


Güney Üst: 10 TL


Kuzey Alt: 15 TL


Kuzey Üst: 10 TL


Misafir: 13 TL

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.