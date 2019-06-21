Evkur Yeni Malatyaspor altyapı seçmelerine yoğun katılım

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nde altyapı seçmeleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Seçmeler 2003 ile 2010 doğumlu futbolcu adaylarını kapsıyor.

Çevre illerden de yoğun katılımın olduğu seçmelere ilk 2 günde iki yüzün üzerinde gencin katıldığı belirtildi. 25 Haziran tarihinde sona erecek seçmelere 2003 ile 2010 yılları arasında doğan futbolcu adayları katılabiliyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte her sene yapılan futbolcu seçmeleri yoğun katılımla Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam ediyor.

Seçmelerle ilgili bilgi veren altyapı koordinatörü Levent Doğandemir, ilk 2 gün itibariyle seçmelere iki yüzün üzerinde başvuru olduğunu söyledi.

Çevre illerden de seçmelere katılım olduğunu kaydeden Doğandemir, “Seçmelerde ikinci günü geride bıraktık ve iki yüzün üzerinde gencimizi denemeye aldık. Çevre illerden de katılımın olması bizleri memnun ediyor. Burada deneyimli altyapı antrenörlerimiz nezaretinde yoğun bir çalışma temposuyla gençlerimizi farklı sınavlara tabi tutuyoruz. Amacımız Malatya'mıza uzun yıllar kendi kaynaklarını kullanarak hizmet eden bir altyapı oluşturmak” diye konuştu.