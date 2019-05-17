Evkur Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın saat 19.00'da Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor zorlu geçmesi beklenen 90 dakikanın son çalışmasını Antalya'da yaparak müsabaka saatini beklemeye başladı.

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 47 puanla 5. sırada bulunan sarı-kırmızılılar ligin 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran ve Avrupa hedefi yolunda önemli bir avantaj elde eden sarı-kırmızılılarda bütün planlar 3 puan üzerine.

Teknik sorumlu Ali Ravcı nezaretinde gerçekleştirilen son antrenmana sarı kart cezalısı Chebake dışında bütün futbolcular katılırken, Ravcı'nın Chebake'nin yerine sağ bekte Seth'e görev vermesi bekleniyor.

Yarın Yeni Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.