Evkur Yeni Malatyaspor bu kez ligde Galatasaray'ın konuğu

Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray ile oynanan kupa maçında ayak parmağı kırılan defans oyuncusu Mustafa Akbaş'ın katılmadığı çalışmada taktik çift kale maç yapan Malatya ekibi, maç saatini beklemeye başladı. Mustafa Akbaş'ın yarın Galatasaray karşısında oynayamayacağı, yerine Robin Yalçın'ın savunmada görev alacağı belirtildi.

Başakşehir Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda futbolcularına maçla ilgili uyarılarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut'un, yarınki 90 dakikanın kupa maçından daha zorlu geçeceğini söylediği öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un yarın saat 19.00'da oynanacak Galatasaray karşılaşmasına Farnolle, Chabake, Mina, Robin, Bülent, Donald, Murat, Guilherme, Aleksic, Adem ve Kamara on biriyle çıkması bekleniyor.

Malatya ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Donald ve Adem'in kaydettiği gollerle 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında ise 0-0 berabere kaldı.