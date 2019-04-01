Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında avantaj arayacak

Süper Lig'e verilen milli arada Antalya'da kamp yapan, ardından İstanbul'da çalışmalarına devam eden Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Tesisleri'nde 2 gün boyunca kupa maçına hazırlanan Malatya ekibi, sahadan iyi bir skorla ayrılarak ikinci maça avantajlı çıkmak istiyor. Milli arada sakat oyuncuları da iyileşen Malatya temsilcisinde eksik oyuncu bulunmuyor.

8 günlük Antalya kampını cumartesi noktalayıp aynı gün İstanbul'a geçen sarı-kırmızılılar, yarınki zorlu maçın hazırlılarını tamamlayarak kapılarını dış dünyaya kapattı. Teknik Direktör Erol bulut nezaretinde yapılan son antrenmanda Galatasaray maçının taktiğini çalışan E.Yeni Malatyaspor'da hedef sahadan avantajlı bir skorla ayrılabilmek.

Antalya kampında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı hazırlık karşılaşmasında görev alan oyuncuların bir kısmına Galatasaray karşısında da şans vermeye hazırlanan teknik heyet, savunmada Mustafa Akbaş ile birlikte sakatlıktan dönenen Mina'ya, orta sahada Guilherme, Donald, Murat Yıldırım ve Pereira dörtlüsüyle sahaya çıkacak.

Bu arada kampa gecikmeli katılan Aboubakar Kamara'nın yarınki maçta kadroya alınmayacağı, Bifouma'nın ise kulübede olacağı öğrenildi.