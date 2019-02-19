İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete hasret

Ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve Süper Lig’de 4.

Ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve Süper Lig'de 4. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısında galibiyete hasret kaldı.


Malatya ekibi ikinci yarının ilk maçı olan Göztepe mücadelesini 3-2 kazandıktan sonra 4 haftalık bölümde galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 4 haftada galibiyet alamamasına rağmen puan sırlamasında 4. basamakta yer aldı.


Malatya temsilcisi Göztepe maçının ardından ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup olurken, 20. haftada sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. 21. haftada deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Malatya ekibi, 22. haftada ise sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.


Süper Lig'de ikinci yarıda oynadığı 5 karşılaşmada 1 kez galip gelen E.Yeni Malatyaspor, 2 karşılaşmada berabere kaldı. Malatya ekibi 2 karşılaşmayı ise kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.