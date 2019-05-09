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Evkur Yeni Malatyaspor için Hamit Altıntop iddiası

Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’un ardından teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar Ali Ravcı ile yola devam kararı alan Başkan Adil Gevrek’in yeni sezon için Hamit Altıntop ile el sıkıştığı iddia ediliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut'un ardından teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar Ali Ravcı ile yola devam kararı alan Başkan Adil Gevrek'in yeni sezon için Hamit Altıntop ile el sıkıştığı iddia ediliyor.


Erol Bulut ile yolları ayırdıktan sonra Ali Ravcı ile 2 maça çıkan ve bu maçları kazanan Malatya ekibinde bir yandan da yeni sezonun hazırlıkları yapılıyor. Gidecek ve kalacak futbolcuları yavaş yavaş belirleyen sarı-kırmızılıların, yeni teknik adam konusunda da karar aşamasında olduğu öğrenildi.


Başkan Gevrek'in haziran ayında yapılacak olağan kongrede yeniden seçilmesi halinde aslen Malatyalı olan Hamit Altıntop ile teknik adamlık için el sıkışacağı iddia ediliyor. Şu an takımın başında teknik sorumlu olarak görev yapan Ali Ravcı'nın sezon sonu sportif direktörlük görevine devam edeceği, takımın başına ise Hamit Altıntop'un getirileceği konuşuluyor.


Konuya ulusal basının da yer ayırması üzerine gözlerin çevrildiği Adil Gevrek herhangi bir açıklama yapmazken, Hamit Altıntop'un ise söz konusu iddiayı yalanlamadığı ifade ediliyor.

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