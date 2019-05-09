Evkur yeni Malatyaspor ilk 5 hedefine şartlandı

Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü saat 19.00'da seyircisi önünde bir diğer Doğu Anadolu temsilcisi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Ali Ravcı yönetimindeki çalışamaya bütün futbolcular katılırken, antrenmanın son bölümünde Erzurumspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Mitcahael Donald'ın kart cezalısı olması nedeniyle orta sahada Guilherme'ye forma vermeyi planladığı öğrenilen Ali Ravcı'nın onun dışında geçen haftaki kadrodan herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde lig 5'incisinin Avrupa'ya gidecek olması durumunu göz önünde bulunduran Evkur Yeni Malatyaspor'un bu hedefine ulaşması için Büyükşehir Belediyesi Erzurum karşısında mutlak surette galip gelmesi gerekiyor.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımın son yapılan antrenmanının konukları vardı. 100. Yıl Atatürk Ortaokulu ve Final Okulları'nın öğrenci ile öğretmenleri antrenmanı ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.