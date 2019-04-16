Evkur Yeni Malatyaspor ilk 6'yı hedefliyor

Evkur Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, "Hedefimiz ilk 6 içerisinde yer bulmak" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra yarı alanda pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından sona erdi.

Takımın stoperi Arturo Mina'nın çocukları da antrenmanı takip etti. İdman sahasına giren Mina'nın çocukları, teknik heyet ve futbolculara keyifli anlar yaşattı.

Öte yandan sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, takımdaki son durumla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulut, ligin 28. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla ilgili, "Maç tam istediğimiz gibi başladı. İlk dakikadan itibaren baskılı ve agresif oynamak istiyorduk. Nitekim öyle de başladık ve 6.dakikada istediğimiz golü de penaltıdan bulduk. 4 dakika sonra Kamara ile birlikte net bir pozisyon bulduk. Boş kaleye gol atamayınca, o topun dönüşü kornere çıktı ve gol oldu. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlarla 3-0'ı yakalayıp, bitirebilirdik. Net pozisyonlarla birlikte penaltı kaçırdık. İkinci yarıda baskılı oynadık. Yine 2-3 pozisyonumuz var. Ama yakaladığınız pozisyonları gole çeviremediğiniz zaman maalesef sahadan 1 puanla ayrılıyorsunuz. Futbolcularım ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarı biraz daha agresif, daha çok isteseydik ve son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsaydık maçı 3 puanla tamamlayacaktık" değerlendirmesinde bulundu.

“Adımızı finale yazdırmak istiyoruz”

Aytemiz Alanyaspor maçının geride kaldığını, önlerindeki Trabzonspor maçına bakacaklarını ifade eden Bulut, "Zor bir maç. Bundan sonra bütün maçlar final niteliğinde olacak. Trabzonspor maçının ardından Galatasaray ile ikinci ayak kupa maçımız var. O maçı da kazanıp, adımızı finale yazdırmak istiyoruz" dedi.

Bulut, Adem'in ikinci penaltıyı kaçırmasıyla ilgili şunları söyledi: "İlk penaltıyı çok iyi bir şekilde kullandı ve gole çevirdi. Adem, tecrübeli bir futbolcu. İkinci penaltıyı aynı köşeye değil de ben olsam merkeze kullanırdım. Daha iyi bir tercih olurdu ama sonuçta futbolcumuz aynı köşeyi seçti ve penaltıyı kaçırmış olduk."

“Kupaya moralli çıkmak istiyoruz”

Kupa ve lig hedeflerine de değinen Bulut, "Sezon başında, 'ligde ilk 10 içerisinde olma hedefimiz' olduğunu ifade etmiştim. Ondan sonra ilk 6 olarak bunu açıkladık. Hedefimiz ilk 6 içerisinde yer bulmak. Futbolcularımızda onun bilincindeler. O şekilde da sahaya çıkıp, Trabzonspor deplasmanında istediğimiz puan ya da puanları almaya çalışacağız. Oradan alacağımız iyi bir sonuçla, kupa maçına da inşallah moralli bir şekilde çıkacağız. O da final niteliğinde bir maç. İnşallah orada var gücümüzü sahaya yansıtıp, adımızı finale yazdıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

“Onlarında ödüle katkısı var”

17. Türkiye Spor Ödülleri kapsamında 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Teknik Direktörü' ödülünü alan Bulut, "Benim adıma gurur verici bir ödül. İlk teknik direktörlük deneyimimde bu ödüle layık görüldüğümden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bu ödüle büyük katkısı olan ilk başta kulübüm Evkur Yeni Malatyaspor, teknik ekibim ve futbolcularıma teşekkür ediyorum. Onlarında bu ödülde katkısı var. İnşallah bundan sonra hep birlikte daha büyük ödüller alırız" dedi.