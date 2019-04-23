Evkur Yeni Malatyaspor kupa için kenetlendi

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Takımı Avrupa kupalarına taşıyacak yola girdik. Perşembe günü alacağımız maçı alıp finalde ne olacağını göreceğiz" dedi.

Erol Bulut, takımdaki son durumla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, bireysel ve basit hatalardan dolayı kalelerinde gol gördüklerini kaydederek, "Nitekim Trabzonspor maçında da aynı şekilde oldu. Çok iyi ve istediğimiz gibi giden bir maç ve 1-0 öne geçtik. Ondan sonra Trabzonspor 1-1'i yakaladı ama yine kopmadık. Yakaladığımız pozisyonlar vardı ama iyi değerlendiremedik. Maalesef maçı 2-1 kaybetmiş olduk. Ama genel duruma baktığımızda iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Sadece 10 kişi kaldıktan sonra 1-1'i koruyamadık. Değişiklikler yaptık, Kamara ve Bifouma'yı oyuna aldık. Rakibin üzerimize geleceğini zaten biliyorduk. Onların hızını kullanarak, ikinci golü bulmaya çalıştık ama olmadı. Nitekim 2-1 mağlup olduk" dedi.

“Çok uzak değiliz”

Bulut, Galatasaray ile sahalarında oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasıyla ilgili şunları söyledi:

"İstanbul'da oynadığımız ilk maçta 0-0 berabere kaldık. Tabii o maç şuan ikinci planda. Önemli olan Perşembe günü sahamızda oynayacağımız maç. Tabi bu maça çok iyi bir şekilde konsantre olacağız. Her maça aynı şekilde hazırlanıp, konsantre oluyoruz. Bizim için hem lig hem de kupa önemli. Maalesef iki kulvarda gitmenin dezavantajlarını da ikinci yarıda gördük. Üç günde bir maç oynuyoruz. Baskı, stres olsun üzerimizde bazı futbolcularda sorun oldu. Ama sonuçta Perşembe günü yarı finalde oynayacağımız rövanş maçı var. Orada da tek hedefimiz maçı kazanıp, adımızı yarı finale yazdırmak. Bir şeyi unutmayalım; bu takım 1,5 yılda nereden nereye geldi. Herkes çok çabuk unutuyor. Bu şehirde Avrupa kupalarından, şampiyonluktan bahsediliyor. O yüzden adımlarımızı yavaş yavaş atmamız lazım. Biz her zaman o şekilde düşündük. Çok güzel bir noktaya geldik. Takımı inşallah Avrupa kupalarına taşıyacak yola girdik. Çok uzak değiliz, önümüzde 2 maç var. İlk Perşembe günü alacağımız bir maç var, inşallah onu alıp ondan sonra finalde ne olacağını göreceğiz. Ama biz finali düşünmüyoruz, bizim için final Perşembe günü oynayacağımız maç. Taraftarımızı stada bekliyoruz ve takıma en iyi şekilde destek vermelerini bekliyoruz. Ne olursa olsun gelinen güzel bir nokta var. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz."

“En az hata yapan şampiyon olur”

Bulut, Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili ise, "Başakşehir ile Galatasaray'ın arasında 3 puan var. Galatasaray ile Beşiktaş'ın arasında da 3 puan var. Üst tarafta her şey çok kızıştı. Galatasaray şampiyon olmak isteyecek. Yaklaştılar ve planlarını ona göre yapıyorlar. Beşiktaş da aynı şekilde. Başakşehir de öyle, en az hata yapan takım şampiyon olacak" dedi.

Kupa hazırlıkları sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdıran Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ile 2 Nisan'da İstanbul'da oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldı. Bir anlamda avantajı evine taşımayı başaran Malatya ekibi, rövanş maçında Galatasaray'ı yenerek, adını finale yazdırmak istiyor.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra dörderli gruplara ayrılarak, pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından tamamlandı. Antrenmana bütün futbolcular katıldı.