Evkur Yeni Malatyaspor Manisa'ya 3 puan hedefiyle gitti

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın Malatya'daki son çalışmasını yaparak akşam saatlerinde tarifeli uçakla İzmir'e gitti.

Geçen hafta sahasında Kasımpaşa maçını kazanarak, düşme korkusunu üzerinden atıp ilk 5 için hedef koyan sarı-kırmızılılarda Murat Akça, Yiğithan Güveli ve Sincer Seth Manisa'ya götürülmedi.

Ali Ravcı yönetiminde ikinci maçına çıkacak Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisar karşılaşmasının Malatya'daki son çalışmasının ardından tarifeli uçakla İzmir'e gitti.

Antrenman öncesi futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren Ravcı, Akhisar maçıyla ilgili bazı uyarılarda bulundu. Geçen haftaki galibiyetin kendilerine tertemiz bir sayfa açtığını paylaşan Ravcı, “Sizler her zaman bu şehre ve takıma layık futbolcular oldunuz. Bu geçen hafta bir kez daha gösterdiniz. Kasımpaşa galibiyetiyle kendimize tertemiz sayfa açtık. Şimdi önümüzde Akhisar hedefi var. Küme düşme hattındaki rakibimizle oynayacağımız bu maçı da kazanarak ilk 5'e bir adım daha yaklaşmalıyız. Sizlere her zaman güvendim, şimdi de güveniyorum” dedi.

Yapılan son antrenmanda Akhisar maçının taktiği üzerinde durulurken, Teknik Sorumlu Ali Ravcı'nın taktik çift kale maçta as takımda geçen haftaki on bire görev verdiği gözlendi.

Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı çalışmanın ardından Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.