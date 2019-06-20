Evkur Yeni Malatyaspor, Murat Yıldırım ile sözleşme yeniledi

Evkur Yeni Malatyaspor'un sözleşme yenilediği ‘Atom Karınca' lakaplı orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, "Adil başkan arayıp seninle devam etmek istiyoruz deyince, mutluluğumu gizleme gereksinimi bile duymadım. Başka teklifler de vardı ama benim tercihim kulübüm oldu" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un iç transferde yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladığı orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, ailesiyle birlikte tatilini geçirdiği Hollanda'da İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Murat, başka takımlardan da teklif olmasına rağmen, hiç düşünmeden sarı-kırmızılı yönetimden gelen ‘2 yıl daha bizimle kal' teklifine evet dediğini belirtti.

"2 buçuk yıl hakikaten dolu dolu geçti"

Ailesiyle birlikte Hollanda'da tatilini geçirdiğini ve 25 Haziran'da Türkiye'ye dönerek kamp çalışmalarına katılacağını kaydeden Murat Yıldırım, "Malatya'da bulunduğum 2 buçuk yıl hakikaten dolu dolu geçti. Açıkçası bu sezon sözleşmem sona erip, oradan ayrılırken üzülmedim değil. Sonuçta bazı alışkanlıklar ediniyorsunuz ve o alışkanlıklardan kopmak sizi rahatsız ediyor. Adil başkan arayıp seninle devam etmek istiyoruz deyince, mutluluğumu gizleme gereksinimi bile duymadım. Beni tanıyan bilir, hiç zaman gereksiz söz konuşup, olumsuz davranmak gibi bir durumum olmadı. Açıkçası birkaç takımdan daha teklifler vardı. Ama benim tercihim kulübüm oldu. Bu anlamda beni tekrar bu büyük camiada görmek isteyen başta yönetimimiz olmak üzere, kulüp profesyonellerimiz ve elbette ki taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Avrupa serüveni zor olacaktır"

32 yaşındaki deneyimli futbolcu takımın Avrupa Kupalarına katılacak olmasıyla ilgili de konuşarak, şunları söyledi:

"Geçen sezon iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Türkiye Kupası'nda yarı final, ligde beşincilik hiçte yabana atılır bir derece değil. Zaten bunun sonucunda Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde ettik. Rakibimiz de belli oldu gibi. Avrupa serüveni zor olacaktır. Hem ligde, hem orada daha çok çalışmamız gerekiyor elbette. Bunun handikaplarını yaşamamak adına geniş bir kadromuzun olması konusu çok önemli. Zaten çok başarılı bir teknik adamla anlaşıldı. Yönetimimizin de ona göre transferler yapacağını düşünüyorum. İnşallah yeni sezona bize hayırlar ve güzellikler getirir."