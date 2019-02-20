Evkur Yeni Malatyaspor Rize maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet alamayan Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla üçüncü sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, ligin 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları süren Bifouma, Rahman ve Ömer katılmazken, Kamara ve Murat Akça ise takımdan yarı düz koşu yaptı. Bu futbolculardan Kamara, Bifouma, Murat Akça ve Rahman Buğra'nın Rizespor maçı kadrosuna dahil edilmeyecekleri öğrenildi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kaleyle sona erdi.

Erol Bulut'un çift kalede Ertaç, Chebake, Mina, Mustafa, Bülent, Donald, Ahmet, Guilherme, Barış, Murat Yıldırım ve Eren'e şans verdiği gözlendi.